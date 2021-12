Genua-Legende Vialli will Sampdoria übernehmen

via

Nach der Festnahme und dem Rücktritt von Sampdoria Genuas Präsidenten Massimo Ferrero bahnen sich neue Szenarien für die Zukunft des italienischen Erstligisten an.

Laut Medienberichten will der ehemalige Sampdoria-Stürmer und Ex-Nationalspieler Gianluca Vialli (57) einen neuen Versuch zur Übernahme des Traditionsklubs unternehmen.

Bereits 2019 hatte Vialli zusammen mit dem US-amerikanischen Geschäftsmann James Dinan versucht, den Klub zu kaufen, war dabei jedoch gescheitert. Auch eine Gruppe italienischer Unternehmer, angeführt vom ehemaligen Verteidiger des AC Mailand und der Nationalmannschaft, Alessandro Costacurta (55), ist laut Medienberichten am Erwerb Sampdorias interessiert.

Ferrero war Zielscheibe von Tifosi-Attacken

Die Fans sind bereits seit Monaten mit der Situation des Vereins unzufrieden und erhoffen sich von einem Führungswechsel eine bessere Zukunft.

Ex-Präsident Ferrero war wiederholt Zielscheibe von Tifosi-Attacken. Seit einem tätlichen Angriff von rund 50 Hooligans und ersten Morddrohungen stand der Vereinschef unter Polizeischutz. Ferrero wurde am Montag wegen betrügerischem Bankrott vorläufig festgenommen und befindet sich in Mailand in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde auch seine Tochter.

