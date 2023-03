Gericht lehnt Einspruch ab! Droht Barca der Gavi-GAU?

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona kann Mittelfeldmotor Gavi offenbar weiterhin nicht registrieren. Das Handelsgericht hat den Einspruch der Katalanen gegen die Entscheidung der spanischen La Liga, den Vertrag für nichtig zu erklären, am Mittwoch abgelehnt. Eine erneute Berufung wird erwartet.

Das berichten Mundo Deportivo und The Athletic übereinstimmend. Das Hin und Her um die Registrierung des Youngster geht also in die nächste Runde. Gavi verlängerte seinen Vertrag in Barcelona erst im September bis 2026, aufgrund von Verstößen gegen die Gehaltsobergrenze wollte die spanische La Liga die Registrierung nicht anerkennen.

Rechtsstreit geht in nächste Runde

Barca zog daraufhin vor Gericht und konnte Gavi mit einer einstweiligen Verfügung an den Verein binden. Diese Entscheidung war jedoch an Bedingungen geknüpft, die von Barcelona den Berichten zufolge verletzt worden sind. So sollen die Dokumente einen Tag zu spät eingereicht worden sein.

Die spanische La Liga focht die Entscheidung daher an und bekam Recht. Die Katalanen mussten folglich mit einem weiteren Einspruch vorstellig werden. Dieser ist allerdings abgelehnt worden. Die einstweilige Verfügung wurde in der Folge aufgehoben. La Liga kündigte an, Gavis Status „in den kommenden Tagen“ zu ändern.

Verliert Barca Gavi ablösefrei?

Stand jetzt dürfte der 18-Jährige nicht als Profi, sondern müsste wieder als Akademie-Spieler aufgeführt werden. Gavi kann zwar weiterhin wie gewohnt das Trikot der Blaugrana tragen, allerdings könnten sie ihren Shootingstar durch diese Entscheidung im Sommer verlieren: Gavis Vertrag beinhaltet nach Informationen von The Athletic eine Klausel, mit der er den Verein ablösefrei verlassen darf, sollte er nicht bis zum 30. Juni 2023 registriert werden.

Die Katalanen werden erneut in Berufung gehen.

(skysport.de) / Bild: Imago