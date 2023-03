Geringer Zuschauerzuspruch in Klagenfurt: „Mehr machen, als …“

via

via Sky Sport Austria

Die ADMIRAL Bundesliga jubelt nach dem Grunddurchgang über einen neuen Zuschauerrekord. Bei Austria Klagenfurt kann davon aber (noch) nicht die Rede sein.

Während der Zuschauerschnitt in der österreichischen Bundesliga nach dem abgeschlossenen Grunddurchgang 2022/23 bei 7.187 und damit sogar über jenem des letzten Finaldurchgangs (7.040) liegt, verzeichnen die Klagenfurter bislang einen Rückgang bei den Zuschauerzahlen.

Zu den elf Heimspielen kamen insgesamt 45.933 Fans, was einen Schnitt von 4.175 pro Spiel bedeutet. Das sind um 13.78% weniger als noch im Vorjahr. Der Zuschauerschnitt in Klagenfurt dürfte in der Meistergruppe aufgrund einiger Schlager-Duelle aber deutlich nach oben gehen.

Klagenfurt-Torhüter Phillip Menzel glaubt, dass der magere Besuch auch noch mit dem Vorgängerverein zu tun hat. „Ich glaube, dass es schwierig ist in Kärnten. Weil immer noch die Skepsis von den früheren Zeiten da ist, wo dann auf einmal kein Geld mehr da war“, so der Torhüter bei „Ruf Mich An“ auf die Frage, was die Mannschaft tun könnte, um mehr Publikum ins Stadion zu bekommen.

Mit dem abermaligen Einzug in die Meistergruppe und den Heimspielen gegen die Zuschauermagneten Rapid Wien und Sturm Graz dürfte die 28 Black Arena auch wieder bessser besucht sein. „Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, wieder das Vertrauen zurückzugewinnen. Mehr machen, als in die Meistergruppe zu kommen und dort Spiele zu gewinnen können wir nicht. Der Rest kommt dann auch von allein“, sagte Menzel.

Ruf Mich An – der ABSTAUBER Podcast | Folge #145 mit Phillip Menzel

Bild: GEPA