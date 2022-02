via

via Sky Sport Austria

Hermann Gerland, langjähriger Co-Trainer beim FC Bayern München, scheiterte an einem Transfer von Karim Adeyemi zu den Münchnern. „Als Adeyemi in Unterhaching spielte, habe ich ihn mir angesehen und wollte ihn zum FC Bayern holen. Ich habe mit der Mutter gesprochen und hatte null Chancen, den Jungen zum FC Bayern zu holen, als Jugendspieler“, so Gerland bei Talk und Tore.