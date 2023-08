Gernot Kulis bei „Abseits“ über Marco Rossi: „Er wird durchstarten“

Gernot Kulis war am Samstag zu Gast in der zweiten Folge vom neuen, halbstündigen Talk-Format „Abseits“. Der Comedian und Kabarettist sprach u.a. über sein Verhältnis zu NHL-Spieler Marco Rossi.

Kulis wurde auf Rossi vor einigen Jahren aufmerksam, als der junge Vorarlberger auf der Suche nach Sponsoren war. Der damals 16-Jährige wollte in Kanada richtig durchstarten, benötigte allerdings finanzielle Unterstützung.

Jahre später hat sich die Verbindung zwischen den beiden erneut ergeben. Kulis ist überzeugt, dass der mittlerweile 21-Jährige „in dieser Saison durchstarten wird.“

Rossi wurde im NHL-Draft 2020 an neunter Stelle von den Minnesota Wild ausgewählt. Eine schwere Corona-Erkrankung warf den Center in seiner Entwicklung allerdings zurück. Bisher konnte er sich in der NHL nicht durchsetzen. In der Pre-Season kämpft Rossi ab September um einen Platz im NHL-Kader von Minnesota.

