Gerstmayer verlängert beim FC Blau-Weiß Linz

Felix Gerstmayer hat seinen Vertrag beim FC Blau-Weiß Linz vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert, zudem wurde eine Option auf eine weitere Saison vereinbart.

Der 22-Jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2025 vom SV Grün-Weiß Micheldorf nach Linz gewechselt und sammelte in der vergangenen Spielzeit beim Kooperationsverein SV Wallern wertvolle Einsatzminuten. Insgesamt absolvierte er zehn Partien und konnte sich dabei für höhere Aufgaben empfehlen.

Sportdirektor Christoph Schößwendter sieht den Mittelfeldspieler auf einem vielversprechenden Weg: „Felix hat im letzten Jahr eine gute Entwicklung gemacht und sich die Vertragsverlängerung verdient. Wir trauen ihm weitere Steigerungen zu. Er ist technisch stark, flexibel einsetzbar und bringt eine sehr professionelle Einstellung mit.“

Der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Es ist eine große Ehre, für diesen Verein und seine Fans spielen zu dürfen. Jetzt gilt der volle Fokus der neuen Saison und unserem gemeinsamen Weg zurück nach oben.“

Beitragsbild: © FC Blau-Weiß Linz