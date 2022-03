Gerücht: Austria Wien an Wacker-Talent interessiert

Der FK Austria Wien könnte nach Haris Tabakovic einen weiteren Spieler aus dem Westen Österreichs verpflichten. Das berichtet die „Tiroler Tageszeitung“.

Demnach haben die „Veilchen“ Interesse an Rio Nitta von Wacker Innsbruck. Der Japaner ist derzeit von Sagan Tosu an die Innsbrucker ausgeliehen, Wacker besitzt aber eine Kaufoption. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten beim Tiroler Traditionsverein ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Option gezogen wird.

Nitta hat in der zweiten Mannschaft von Wacker Innsbruck 16 Tore in 15 Spielen erzielt. Neu-Trainer Michael Oenning hat den 18-jährigen Angreifer im Frühling auch in der ersten Mannschaft eingesetzt. In zwei Zweitliga-Einsätzen traf Nitta einmal.

Bei Austria Wien würde das Talent wohl vorerst für die Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rio Nitta tatsächlich nach Wien-Favoriten wechseln wird, ist laut Sky-Informationen eher überschaubar.

(Red.)

Bild: GEPA