Gerücht: Berater bietet FC Bayern brasilianischen Superstar an

Neymar Jr. steht für spektakulären Fußball. Aktuell spielt der Weltstar bei seinem Jugendverein FC Santos, strebt aber eine sportliche Rückkehr nach Europa an. Wird etwa der FC Bayern seine neue sportliche Heimat?

Das wäre ein echter Transferhammer!

Der einstige 222-Millionen-Euro-Mann könnte sich im Sommer auf die Suche nach einer neuen Herausforderung begeben. Nach dem kurzen, glücklosen Kapitel in der Wüste bei Al-Hilal, wo er sich eine schwere Knieverletzung zuzog, trägt Neymar aktuell bis Saisonende wieder das Trikot des FC Santos. Dort sorgt der 33-Jährige wieder mit guten Leistungen für Furore und wurde zuletzt erstmals seit dem Oktober 2023 wieder für die „Seleção“ nominiert.

Neymars Formkurve zeigt also wieder nach oben – der ideale Zeitpunkt für eine sportliche Rückkehr nach Europa?

Schnappt sich Bayern Neymar?

Zuletzt kursierten insbesondere in Spanien viele Medienberichte, wonach Neymar im kommenden Sommer eine neue Herausforderung bei einem europäischen Topklub antreten möchte. So hatten u.a. Diario Sport und das katalanische Fußballportal El Nacional vermeldet, dass Star-Berater Pini Zahavi Neymar sogar den Bayern angeboten habe.

Nach Sky-Informationen ist an diesen Gerüchten jedoch nichts dran. Der Spielmacher ist derzeit kein Thema an der Isar und wurde den bayerischen Klub-Verantwortlichen auch nicht aktiv angeboten. Auch wenn München nicht die neue Heimat wird, bleibt eine Europa-Rückkehr neben einem Verbleib in seinem Heimatland Brasilien definitiv eine Option für Neymar.

Irre Gerüchte: Was läuft wirklich zwischen Neymar und Bayern?

(skysport.de) / Foto: IMAGO