Gerüchte um F1-Aus? Teamchef wird deutlich

Nachdem Bottas selbst diese bereits dementierte, hat nun Teamchef Graeme Lowdon am Sky Sport Mikrofon deutliche Worte gefunden: „Ich kann das komplett ins Nirvana verweisen. Checo (Perez, Anm. d. Red.) und Valtteri (Bottas, Anm. d. Red.) sind wirklich wichtige Mitglieder unseres Teams. Die Formel 1 ist der größte Teamsport der Welt und beide Fahrer sind wichtig für uns und spielen eine wichtige Rolle. Wir fordern von ihnen mehr als nur auf der Strecke zu fahren. Sie müssen uns helfen, das gesamte Team aufzubauen und zusammenzuschweißen. Sie pushen sich gegenseitig. Ich habe auch Teile dieser Spekulationen gelesen. Da steckt aber gar nichts dahinter!“

Auf Nachfrage, ob es einen Zeitplan für die Fahrer-Entscheidung für die Saison 2027 gebe, verwies Lowdon auf zahlreiche andere Aufgaben, die in der Prioritätenliste weiter oben stehen würden: „Wenn man sich anschaut, was wir alles im Team machen müssen, haben wir eine ganz lange Liste, die wir abarbeiten müssen. Wir sind super happy mit den Fahrern, die wir haben und auch mit der Arbeit, die sie abliefern. Das ganze Team arbeitet wirklich sehr professionell. Wir haben erfahrene Leute dabei und es ist wichtig, als Team voranzukommen. An der Fahrerfront gibt es keine Neuigkeiten von mir.“

Vorzeitige Trennung klingt auf jeden Fall anders!

Herta überzeugt in der Formel 2

Ein dritter Cadillac-Fahrer, der zuletzt positiv auf sich aufmerksam machen konnte, ist Ersatzfahrer Colton Herta. Der 26-jährige US-Amerikaner hat die IndyCar Series verlassen und geht seit dieser Saison in der Formel 2 an den Start. In seinem Premierenjahr fuhr er in den bisherigen drei Saisonrennen jeweils in die Punkte und belegt dort mit 16 Zählern den zwölften Rang in der Gesamtwertung.

Der US-Amerikaner wird in dieser Saison auch das eine oder andere Mal in der Formel 1 zu sehen sein, wie Lowdon erklärte: „Er hat eine wichtige Rennfahrer-Entscheidung für sich getroffen. Er hat ganz klar gesagt, dass er in die Formel 1 will. Wenn du das erreichen möchtest, dann musst du lernen, lernen, lernen – und das macht er. Er lernt die Strecken und Reifen kennen. Er lernt kennen, wie an einem Wochenende in der Formel 1 alles abläuft. Er hat sein Programm. Er wird in einigen Freien Trainings in dieser Saison hinter dem Steuer sitzen. Mal schauen, wie es dann läuft.“

Herta wird also behutsam und ohne Druck an die Formel 1 herangeführt. Eine zeitnahe Ablösung von einem der beiden Routiniers scheint spätestens nach den deutlichen Worten von Lowdon sowieso nicht geplant zu sein…

(Udo Hüftlotz – sport.sky.de)

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