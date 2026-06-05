Gerüchte um F1-Aus? Teamchef wird deutlich
Ist für Cadillac-Pilot Valtteri Bottas nach dem Monaco-GP Schluss? Zuletzt wurden Gerüchte um eine Ablösung des Finnen beim neuen F1-Rennstall laut.
Nun hat sich Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon nach dem 2. Freien Training beim GP von Monaco am Sky Sport Mikrofon zu den Berichten geäußert.
Es läuft bislang noch nicht rund für Valtteri Bottas. Der Finne sitzt nach seiner Zeit als Ersatzfahrer bei Mercedes seit dieser Saison wieder als Stammpilot im Cockpit. Doch so wirklich erfolgreich verläuft seine bisher kurze Zeit beim neuen F1-Team Cadillac noch nicht.
In den bisherigen fünf Rennen und drei Sprints der Saison fuhr der Finne wie sein Teamkollege Sergio Perez chancenlos hinterher und steht bei null Punkten. Sechsmal landete er im teaminternen Ranking dabei allerdings hinter dem Mexikaner. Beim Qualifying hat der 36-Jährige ebenfalls eine negative Bilanz gegenüber Perez (2:3). Auch am Freitag bei den ersten beiden Trainingssessions in Monaco wurde der Finne von seinem Teamkollegen geschlagen. So verwundert es nicht, dass zuletzt Gerüchte um ein vorzeitiges Aus von Bottas bei Cadillac aufkamen.
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Lowdon zu Bottas-Gerüchten: „Da steckt gar nichts dahinter!“
Auf Nachfrage, ob es einen Zeitplan für die Fahrer-Entscheidung für die Saison 2027 gebe, verwies Lowdon auf zahlreiche andere Aufgaben, die in der Prioritätenliste weiter oben stehen würden: „Wenn man sich anschaut, was wir alles im Team machen müssen, haben wir eine ganz lange Liste, die wir abarbeiten müssen. Wir sind super happy mit den Fahrern, die wir haben und auch mit der Arbeit, die sie abliefern. Das ganze Team arbeitet wirklich sehr professionell. Wir haben erfahrene Leute dabei und es ist wichtig, als Team voranzukommen. An der Fahrerfront gibt es keine Neuigkeiten von mir.“
Vorzeitige Trennung klingt auf jeden Fall anders!
Herta überzeugt in der Formel 2
Ein dritter Cadillac-Fahrer, der zuletzt positiv auf sich aufmerksam machen konnte, ist Ersatzfahrer Colton Herta. Der 26-jährige US-Amerikaner hat die IndyCar Series verlassen und geht seit dieser Saison in der Formel 2 an den Start. In seinem Premierenjahr fuhr er in den bisherigen drei Saisonrennen jeweils in die Punkte und belegt dort mit 16 Zählern den zwölften Rang in der Gesamtwertung.
Der US-Amerikaner wird in dieser Saison auch das eine oder andere Mal in der Formel 1 zu sehen sein, wie Lowdon erklärte: „Er hat eine wichtige Rennfahrer-Entscheidung für sich getroffen. Er hat ganz klar gesagt, dass er in die Formel 1 will. Wenn du das erreichen möchtest, dann musst du lernen, lernen, lernen – und das macht er. Er lernt die Strecken und Reifen kennen. Er lernt kennen, wie an einem Wochenende in der Formel 1 alles abläuft. Er hat sein Programm. Er wird in einigen Freien Trainings in dieser Saison hinter dem Steuer sitzen. Mal schauen, wie es dann läuft.“
Herta wird also behutsam und ohne Druck an die Formel 1 herangeführt. Eine zeitnahe Ablösung von einem der beiden Routiniers scheint spätestens nach den deutlichen Worten von Lowdon sowieso nicht geplant zu sein…
(Udo Hüftlotz – sport.sky.de)
Bild: Imago