Gesamtweltcupsieger Geiger verpasst Saisonstart

Der regierende Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination, der Deutsche Vinzenz Geiger, verpasst den Auftakt der Olympiasaison.

Er habe sich bei einem Warm-up zum Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse zugezogen, gab der 28-Jährige am Montag bekannt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Ruka (27. bis 30. November) sowie in Trondheim (5. bis 7. Dezember) auslassen.

Die Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar in Italien statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber ist Geiger einer der großen Konkurrenten des Tirolers Johannes Lamparter.

(APA) / Foto: IMAGO