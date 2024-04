Geschäftsführer Schlaudraff verlässt St. Pölten zum Saisonende

Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff wird den Zweitligisten St. Pölten mit Saisonende verlassen.

Das gab der Tabellenneunte am Montag bekannt. Als Grund für die Trennung vom 40-jährigen Deutschen gab der Verein einerseits die nicht zufriedenstellende sportliche Situation, andererseits auch unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung des Vereins an. Schlaudraff kam im Jänner 2022 nach Niederösterreich.

Schlaudraff: „Die Wege trennen sich“

„Leider sind wir aus unterschiedlichsten Gründen in diesem Jahr weit von unseren sportlichen Zielen entfernt und dies liegt letztendlich in meiner Verantwortung. Was die Ausrichtung für die neue Saison betrifft, gibt es zwischen mir und dem Vorstand unterschiedliche Auffassungen, daher sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass sich unsere Wege nach dieser Saison trennen werden“, erklärte Schlaudraff.

Der SKN St. Pölten befindet sich in einem größeren Umbruch. Nachdem der Aufstieg klar verpasst wurde, endet im Sommer die seit Mai 2021 bestehende Kooperation mit dem deutschen Bundesligisten Wolfsburg.

(SKN St. Pölten – Red.)

Bild: GEPA