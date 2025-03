Gespräche gestartet: Bayern möchte mit Abwehrspieler verlängern

Sky hatte am 14. März in Transfer Update – die Show enthüllt, dass der FC Bayern nun doch eine Vertragsverlängerung von Eric Dier in Erwägung zieht.

Im Raum stand zu diesem Zeitpunkt bereits ein neuer Ein-Jahres-Vertrag bis 2026. Konkrete Gespräche darüber sind nun gestartet und könnten bereits zeitnah finalisiert werden. „Wenn es etwas zu berichten gibt, werden wir es machen“, sagt Sportdirektor Christoph Freund.

Verlängert Eric Dier jetzt?

Der FC Bayern würden damit gleich mehrere Probleme lösen. Zum einen hätte man mit dem 31 Jahre alten Engländer auch weiterhin einen zuverlässigen Innenverteidiger im Kader, der sich im Gehaltsranking dem unteren Drittel des Kaders einordnen würde. Zum anderen behielte man mit Dier eine Führungsperson in der Kabine und auf dem Platz.

„Wir befinden uns in Gesprächen mit Thomas Müller, Leroy Sane und Eric Dier. Wenn es etwas zu berichten gibt, werden wir das tun“, sagte Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (ab 15:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky – mit dem Sky-X-Traumpass live streamen) gegen den FC St. Pauli zu möglichen Vertragsverlängerungen.

Bayern-Sparplan für Wirtz

Wenn Dier spielt, dann zumeist sehr verlässlich. Zudem betonte der Engländer zuletzt öffentlich mehrfach, in München bleiben zu wollen. Hinzukommt, dass sich die Bayern einen Sparplan auferlegt haben. Vor allem für den kommenden Transfer-Sommer, denn das oberste Ziel ist der Mega-Transfer von Florian Wirtz.

Deshalb ist der deutsche Rekordmeister derzeit nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Schon gar nicht nach einem teuren Kandidaten wie beispielweise Dean Huijsen (19/Bournemouth), der zwar interessant ist, mit einer Ausstiegsklausel von über 50 Millionen Pfund aktuell viel zu teuer ist für die Bayern.

Neben Dier planen die Bayern auf der Position des Innenverteidigers zudem mit Hiroko Ito. Auch Josip Stanisic traut man intern zu, auf dieser Position zeitnah noch mehr Einsätze zu bekommen. Kim Min-jae und Dayot Upamecano und sollen auch in der kommenden Saison gesetzt sein.

In der nahen Zukunft wird sich Dier jedenfalls auf noch mehr Einsätze einstellen können, weil Upamecano durch seine Knie-OP (freie Gelenkkörper werden entfernt) bis Saisonende auszufallen droht.

In der laufenden Spielzeit kommt Dier bislang auf 937 Pflichtspielminuten.

