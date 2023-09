„Getränkeprämie“: Annerl erklärt kuriose Geldübergabe an Fans

Während dem 3:0-Auswärtssieg des TSV Hartberg beim Wolfsberger AC sorgte eine kuriose Szene für Aufsehen. Nach dem Treffer zum 3:0-Endstand von Maximilian Entrup begab sich Vereinspräsidentin Brigitte Annerl zum Fanblock der Gäste und übergab einem Fan 300 Euro in bar.

Im Sky-Interview nach dem Spiel erklärte die 53-Jährige die Szene. „Ich finde, das ist das Mindeste, was man tun kann. Die Fans sind heute in einer brütenden Hitze gestanden. Die Tribüne ist die ganze Zeit in der Sonne gewesen. Sie sind hierher gefahren. Sie nehmen sich ihr Wochenende Zeit und kommen zu uns. Das Minimum was man tun kann, ist dass man ihnen ein Getränk zahlt.“

Hartberg-Präsidentin Annerl zahlt den Fans Getränke