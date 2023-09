Gewagte Europacup-Prognose von Tatar: „Der LASK wird fix Zweiter“

Sky-Experte Alfred Tatar hat in der 201. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis Spezial eine steile Prognose gewagt.



Der 60-Jährige ist der Meinung, dass der LASK in der Europa-League-Gruppe E mit dem FC Liverpool, Toulouse und Union Saint-Gilloise souverän in die KO-Phase einziehen wird. „Liverpool kann man als Favorit in der Gruppe ernennen. Platz zwei wird der LASK sein“, ist sich Tatar sicher.

Zum Auftakt der Europa League empfängt der LASK den FC Liverpool. Die Partie findet am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame die Partie mit dem SkyX-Traumpass) statt.

DAB | Der Audiobeweis Spezial – Folge 201 mit Sky-Experte Marc Janko

