Gewerkschafts-Camp für vereinslose Stripfing-Spieler

Die seit Kurzem vereinslosen Spieler des schwer angeschlagenen Fußball-Zweitligisten SV Stripfing kommen ab 10. November in einem Trainingscamp am neuen ÖFB-Campus in Wien unter.

Die Gewerkschaft „younion“ organisiert unter Leitung des bisherigen Stripfing-Chefcoaches Emin Sulimani ein vierwöchiges Trainingslager. Das Camp richte sich auch an alle anderen derzeit arbeitslosen Kicker der obersten beiden Spielklassen, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag.

Man biete den Teilnehmern professionelle Trainingsbedingungen, damit sie sich bis zur Wintertransferzeit fit halten können. Die Gewerkschaft trage alle Kosten, hieß es mit Verweis auf die rasche und unbürokratische Umsetzung unter Mithilfe des ÖFB.

(APA)/Bild: GEPA