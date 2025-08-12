Die MotoGP ist zurück in Österreich: Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und dabei sein. Sky Sport Austria verlost in Kooperation mit bwin Tickets für das Rennevent am Wochenende.

In der MotoGP-WM steht das 13. Rennen der Saison an. Mit Sky Sport Austria könnt ihr live beim Österreich-GP in Spielberg dabei sein.

Der spanische Motorradstar Marc Marquez kommt in einer Überform nach Österreich. Der 32-Jährige konnte als erster Ducati-Pilot fünf Rennen in Folge für sich entscheiden, zuletzt siegte er souverän sowohl im Sprint, als auch im Grand Prix von Tschechien in Brünn. In Spielberg fehlt dem WM-Leader allerdings noch ein Sieg.

Facts

Samstag, 16.August 2025: Qualifying, Sprint

Sonntag, 17. August 2025: Grand Prix von Österreich

Rennstrecke: Red Bull Ring, Spielberg

Bild: Imago