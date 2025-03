Gewinnspiel: Mit Sky Sport Austria zum Spiel Österreich gegen Serbien! Wir verlosen 5×2 Tickets für das Playoff-Hinspiel der Nations League im Wiener Ernst-Happel-Stadion.



Für das ÖFB-Team geht es in den Playoffs der Nations League um den Aufstieg in die Liga A. Das Team von Ralf Rangnick will sich im Hinspiel gegen Serbien in Wien eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Belgrad schaffen.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Serbien

Österreich gegen Serbien Bewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltermin: Donnerstag, 20. März 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Donnerstag, 20. März 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr Spielort: Wien, Ernst-Happel-Stadion

Gewinnspiel: Jetzt 5×2 Tickets für Österreich vs. Serbiern gewinnen

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, beantworte die Fragen im Quiz und gib nach der letzten Frage deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, den 18. März 2025, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Der ÖFB-Kader für das NL-Playoff gegen Serbien

Tor: Tobias Lawal (LASK, 0 Länderspiele), Patrick Pentz (Bröndby IF, 14), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg, 17)

Verteidigung: David Alaba (Real Madrid, 105/15 Tore), Kevin Danso (Tottenham Hotspur, 24/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach, 39/2), Philipp Lienhart (SC Freiburg, 29/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz, 20/0), Alexander Prass (TSG Hoffenheim, 13/0), Leopold Querfeld (Union Berlin, 4/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam, 15/2)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig, 48/18), Muhammed Cham (Trabzonspor, 3/0), Florian Grillitsch (Real Valladolid, 50/1), Konrad Laimer (Bayern München, 46/5), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, 87/20), Xaver Schlager (RB Leipzig, 43/4), Romano Schmid (Werder Bremen, 21/2), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, 34/0), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach, 3/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 21/1)

Angriff: Marko Arnautovic (Inter Mailand, 121/39), Raul Florucz (Olimpija Ljubljana, 0), Michael Gregoritsch (SC Freiburg, 62/19), Marco Grüll (Werder Bremen, 5/0)

Auf Abruf: Niklas Hedl (SK Rapid, 1), Nicolas Kristof (SV Elversberg, 0) – Samson Baidoo (Red Bull Salzburg, 1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona, 3/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 5/0) – Thierno Ballo (Wolfsberger AC, 0), Dominik Fitz (FK Austria Wien, 0), Mathias Honsak (1. FC Heidenheim, 0), Florian Kainz (1. FC Köln, 28/1), Valentino Lazaro (FC Torino, 36/3), Dejan Ljubicic (1. FC Köln, 9/1), Matthias Seidl (SK Rapid, 8/1) – Junior Adamu (SC Freiburg, 9/0), Maximilian Entruop (LASK, 3/1), Arnel Jakupovic (NK Osijek, 0), Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid, 0)

Bild: GEPA