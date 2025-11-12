Gewinnspiel: Jetzt Tickets für Österreich vs. Bosnien gewinnen

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und zwei Tickets für das finale WM-Qualifikationsspiel des ÖFB-Teams gegen Bosnien-Herzegowina gewinnen.

Am Dienstag empfängt das ÖFB-Team Bosnien-Herzegowina im Ernst-Happel-Stadion zum letzten Spiel der Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Mit fünf Siegen und einer Niederlage hat die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick in den verbliebenen beiden Spielen gegen Zypern (15.11./auswärts) und Bosnien (18.11./Wien) beste Chancen, sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.

Mit unserem Sky-Gewinnspiel kannst du live beim Finale der WM-Qualifikation dabei sein! Einfach deinen Tipp zum Spiel abgeben – und mit etwas Glück Tickets für den Matchday im Wiener Ernst-Happel-Stadion gewinnen.

Matchday Facts:

Spiel: Österreich gegen Bosnien-Herzegowina

Österreich gegen Bosnien-Herzegowina Bewerb: WM-Qualifikation (FIFA World Cup 2026)

WM-Qualifikation (FIFA World Cup 2026) Spieltermin: Dienstag, 18. November 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr

Dienstag, 18. November 2025 – Anstoßzeit: 20:45 Uhr Spielort: Wien, Ernst-Happel-Stadion

Tippe das WM-Quali-Finale zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina – Das sind die Preise:

Folgender Preis kann beim Gewinnspiel zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina gewonnen werden:

2×2 Tickets für Österreich gegen Bosnien-Herzegowina

Gewinnspiel: Gewinne 2×2 Tickets für Österreich gegen Bosnien-Herzegowina

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe den Spielausgang und gib deinen Vor- und Nachnamen, deine vollständige Adresse, sowie deine E-Mailadresse an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, den 17. November 2025, 16:00 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bild: GEPA