Gewinnspiel: Tippe Altach vs. WSG Tirol

Nach überzeugenden Saisonstarts treffen in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga der SCR Altach und die WSG Tirol im direkten Duell aufeinander (Sonntag, 21. September – ab 14:oo Uhr live auf Sky – streame mit Sky Stream). Tippe jetzt das Duell der beiden Überraschungsteams und gewinne tolle Preise.

Altach hat seine Aufgabe nach der Länderspielpause gemeistert und den LASK daheim mit 1:0 besiegt. Die WSG musste sich hingegen Tabellenführer Rapid geschlagen geben und die erste Saisonniederlage hinnehmen. Am kommenden Wochenende kommt es in der 7. Runde nun in Altach zum direkten Duell der beiden Mannschaften.

Tippe jetzt das Duell Altach vs. WSG Tirol und gewinne folgende Preise:

1x signiertes Trikot des SCR Altach sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball von Altach

1x signiertes Trikot der WSG Tirol sowie einen signierten Derbystar-Bundesligaball der WSG

Gewinnspiel SCR Altach gegen WSG Tirol

Bild: GEPA