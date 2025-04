Gewinnspiel: Tippe das Cupfinale WAC gegen Hartberg

Am kommenden Donnerstag treffen im Finale des ÖFB-Cups der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg aufeinander. Tippe JETZT den Sieger und gewinne tolle Preise!

Sowohl der Wolfsberger AC als auch die Mannschaft von Hartberg-Trainer Manfred Schmid stehen erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale des ÖFB-Cups. Damit kommt es am kommenden Donnerstag, 1. Mai, auf alle Fälle zu einer Premiere im österreichischen Fußball.

Aktuelle Form spricht für den WAC

Während die Kärntner in der Meistergruppe in sechs Runden noch ungeschlagen sind und mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Austria Wien noch alle Chancen auf das Double haben, liegen die Steirer in der Qualifikation souverän auf Rang zwei, haben aber keine Chance mehr, den LASK vom ersten Platz zu verdrängen. Auch die bisherigen Duelle in der laufenden Bundesliga-Saison sprechen leicht für den WAC. Während sich die Wolfsberger vor eigenem Publikum knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten, konnte in Hartberg ein souveräner 3:0-Erfolg eingefahren werden.

HIGHLIGHTS | TSV Hartberg – Wolfsberger AC | 20. Runde

Avdijaj über Cupfinale: „Wollen das beste Spiel unseres Lebens abliefern“

