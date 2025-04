Gewinnspiel: Tippe das Freitagsspiel LASK gegen WSG Tirol

Am Freitag steigt in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga das Duell zwischen dem LASK und der WSG Tirol (ab 19:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!)

Bilanz spricht für den LASK

Blickt man auf die Tabellensituation, so kristallisiert sich mit den Linzern ein klarer Favorit heraus. Die Athletiker führen die Qualifikationsgruppe mit 24 Punkten klar vor dem TSV Hartberg an, während die Tiroler auf dem dritten Platz liegen und mitten im Abstiegskampf stecken. Auch die bisherigen Saisonduelle sprechen für den LASK. Sowohl beim ersten Aufeinandertreffen im Oktober als auch am 21. Spieltag Anfang März musste sich die WSG mit 1:2 geschlagen geben.

HIGHLIGHTS | LASK – WSG Tirol | 21. Spieltag

Bild: GEPA