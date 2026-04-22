Gewinnspiel: Wer kommt ins Finale der UEFA Champions League?

Das Halbfinale der UEFA Champions League steht vor der Türe! Der FC Bayern München bekommt es mit Paris-Saint Germain zu tun, während der FC Arsenal auf Atletico Madrid trifft. Mit dem Sky-Gewinnspiel zur Königsklasse könnt ihr nun einen originalen Fußball von Adidas gewinnen!

Mit den Bayern, PSG, Arsenal und Atletico kämpfen vier Teams im Semifinale der Champions League um den Einzug ins Endspiel. Während die Bayern in einem wahren Spektakel gegen Real Madrid phasenweise um den Aufstieg zittern mussten, hatte PSG mit einem harmlosen FC Liverpool über zwei Spiele kaum Probleme.

Enger war das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona. Die Katalanen gewannen das Rückspiel in Madrid zwar knapp, am Ende reichte es jedoch nicht für den Aufstieg. Wenig Spektakel gab es zwischen Arsenal und Sporting CP aus Lissabon. Den Londonern reichte ein später 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel, im Rückspiel fielen keine Tore.

Das Endspiel findet am Samstag, den 30. Mai 2026 in Budapast statt (Das Endspiel seht ihr live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky X live streamen!).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen im untenstehenden Formular die beiden Teams getippt werden, die das Endspiel der UEFA Champions League bestreiten werden. Ob der Tipp richtig ist, spielt dabei keine Rollte. Ebenso müssen für eine wirksame Teilnahme alle Daten vollständig und korrekt eingegeben werden.

Die UEFA Champions League seht ihr live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky X live streamen!

Das könnt ihr gewinnen:

Mit eurer Teilnahme spielt ihr um folgende Preise:

1x originalen Adidas Spielball der Finalphase der UEFA Champions League 2025/26

Gewinnspiel zum Champions-League-Halbfinale

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, tippe jetzt die beiden Teams, die das Endspiel der Königsklasse erreichen werden und gib am Ende deine Daten an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Dienstag, 28. April um 21:00 Uhr. Die Gewinner werden von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Bilder: Imago