Gewinnspiel: Das zweite Kärntner-Bundesligaderby steht vor der Türe und Sky Sport Austria verlost zu diesem Anlass wieder tolle Preise. Heute könnt ihr jeweils ein Trikot von Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC gewinnen.

Nur vier Tage nach dem Kärntner Derby im Cup treffen die Klagenfurter erneut auf den WAC (Sonntag ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Die Wolfsberger behielten am Mittwoch im Achtelfinal-Duell mit Austria Klagenfurt in der Lavanttal Arena in einem Elfmeterkrimi mit 9:8 die Oberhand. Nach 90 Minuten war es 1:1, nach der Verlängerung 2:2 gestanden.

Nun steht in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga das zweite Liga-Derby auf dem Programm. Das erste Duell der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit in der ersten Runde entschied der WAC damals in der Lavanttal Arena klar für sich (4:1).

VIDEO-Highlights: Wolfsberger AC – Austria Klagenfurt 4:1

Gewinnspiel: Gewinne ein Trikot von Austria Klagenfurt oder dem Wolfsberger AC

Jetzt hier beim Quiz mitmachen und tolle Preise von Austria Klagenfurt und dem WAC gewinnen!

Klagenfurt vs. WAC – Die bisherigen Liga-Duelle

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 3. November 2024, 17:30 Uhr. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen zum Gewinnspiel findet ihr hier.

Bild: GEPA