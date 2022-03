Ghana sichert sich erstes afrikanisches WM-Ticket

Ghana hat sich als erstes afrikanisches Team für die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar qualifiziert. Den „Black Stars“ reichte am Dienstag ein 1:1-Remis in Abuja gegen Gastgeber Nigeria, um nach der Nullnummer im Hinspiel aufgrund der Auswärtstorregel die Oberhand zu behalten. Thomas Partey (10.) profitierte beim frühen Führungstor der Gäste von einem Tormannfehler, Nigerias Ausgleich von William Troost-Ekong (22./Elfmeter) war am Ende zu wenig.

Ghana war zwischen 2006 und 2014 WM-Stammgast und ist nun zum vierten Mal dabei.

(APA)

Artikelbild: Imago