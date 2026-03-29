Ghana-Teamchef Addo warb um DFB-Teamspieler

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo hat vergeblich um die Dienste von Jamie Leweling geworben.

„Wir hatten ein Gespräch, als er für die U21 gespielt hat. Er hat einen engen Bezug zu Ghana, reist dort regelmäßig hin und hat einen engen Draht zu seiner Familie“, sagte Addo im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Leweling habe damals „um Bedenkzeit gebeten“. Doch dann sei „recht zügig die Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft“ gekommen.

Inzwischen hat Leweling, dessen Vater aus Ghana stammt, seit seinem Debüt im Oktober 2024 vier Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) absolviert. Auf seinen fünften Einsatz muss der Offensivspieler des Bundesligisten VfB Stuttgart vorerst warten. Das Spiel gegen Ghana am Montag in Stuttgart verpasst der 25-Jährige aufgrund muskulärer Probleme.

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