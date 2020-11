Gibt NHL-Star Michael Raffl sein Österreich-Comeback im Kärntner Derby? Das Duell VSV gegen den KAC morgen live & exklusiv bei Sky!

via

Das Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC am morgigen Dienstag ab 19:05 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Bernd Brückler ist als Sky Experte im Einsatz

Eishockey-Fans dürfen sich morgen auf ein echtes Highlight freuen! In der Stadthalle Villach steigt das Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC. Gut möglich, dass die Adler rechtzeitig zum Duell mit dem Erzrivalen prominente Unterstützung erhalten: NHL-Star Michael Raffl steht vor seinem heiß ersehnten Comeback in Villach.

Die Rotjacken mussten sich gestern knapp in der Overtime den Vienna Capitals mit 4:5 geschlagen geben. Auch für den Lokalrivalen aus Villach war das Wochenende nicht von Erfolg gekrönt. Gegen den Tabellenführer aus Bozen setzte es eine 1:4-Niederlage. Damit gingen die letzten beiden Spiele in Folge verloren. Dies soll sich aber nun mit NHL-Star Michael Raffl ändern, der morgen an seinem 32. Geburtstag sein Comeback feiern könnte. Ob das gelingt oder das Team von Petri Matikainen seine Fans glücklich macht, zeigt Sky ab 19:05 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Das Live-Match der bet-at-home ICE Hockey League bei Sky:

Dienstag, 1. Dezember 2020

19:05 Uhr

EC GRAND Immo VSV – EC-KAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Kommentator: Guido Friedrich

Sky Experte: Bernd Brückler

