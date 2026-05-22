Gigantenduell im Finale der Frauen-Champions-League

Nach gewonnener Meisterschaft, Cup und Supercup visieren Barcelonas Fußballerinnen am Samstag (18.00 Uhr) im Champions-League-Finale ihren vierten Saison-Titel an. In Oslo treffen sie auf niemand Geringeren als Olympique Lyon – achtmaliger Gewinner und Rekordsieger der Königsklasse. Von den bisherigen drei Finalbegegnungen der beiden Teams gewannen die Französinnen zwei, zuletzt 2022. 2024 setzte sich Barca durch, das zum sechsten Mal in Folge im Endspiel steht.

Beide Teams sind in ihren heimischen Ligen die großen Dominatorinnen. Olympique Lyon spielte sich ohne Niederlage ins Finale der Premiere Ligue. Der dreifache „Königsklassen“-Sieger Barcelona verzeichnet in der Liga F nach 28 Spieltagen nur eine Niederlage und kein Unentschieden. Die Französinnen sind vor ihren Kontrahentinnen gewarnt. „Was wir im Laufe dieser Saison gelernt haben, ist, dass wir unsere absolute Bestleistung zeigen müssen, wenn wir solche Spiele gewinnen wollen. Auf diesem Niveau gibt es keinen Spielraum für Fehler“, sagte Wendie Renard, Kapitänin von Lyon.

Überlegen ins Finale

Nach einem dominanten Auftritt in der Ligaphase spielten sich die Katalaninnen souverän durch die K.o.-Runde und sorgten mit einem 12:2 gegen Real Madrid und einem 5:3 gegen Bayern München für größeres Aufsehen als Lyon. Im Team der Spanierinnen zeigt sich vor allem Ewa Pajor als besonders torgefährlich. Irene Paredes und Mapi Leon bilden bei Barcelonas Innenverteidigung ein starkes Duo, das bisher nur acht Gegentore zuließ. Fraglich ist, ob die wegen eines Wadenbeinbruchs lange verletzt gewesene Weltfußballerin Aitana Bonmati von Beginn weg spielen darf. Caroline Graham Hansen dürfte nach überstandener Oberschenkelverletzung in ihrer Geburtsstadt auflaufen.

Olympique Lyon kämpfte sich in der K.o.-Phase nach Niederlagen im Viertel- und Halbfinale zurück und besiegte nach den Rückspielen Wolfsburg mit 4:1 und Titelverteidiger Arsenal mit 4:3. Ada Hegerberg – Rekordtorschützin in der Champions League der Frauen – traf am Weg ins Finale drei Mal. In der Abwehr verlässt sich Olympique Lyon auf die Erfahrung von Renard, die bei allen bisherigen elf Endspielen der Französinnen dabei war und in der Champions League 103 Siege verzeichnet.

Trainer kennen sich „in- und auswendig“

Das Duell auf der Trainerbank gibt der Begegnung besondere Brisanz, denn 2024 führte der nunmehrige Lyon-Coach Jonatan Giraldez Barcelona zum Titel. „Wir kennen uns schon seit Langem, denn Jonatan Giraldez war der Trainer und ich sein Assistent. Er hat mich zwar noch nicht als Trainer erlebt, aber taktisch kennt er mich in- und auswendig, und ich kenne ihn ebenfalls in- und auswendig“, sagte Pere Romeu, der Giraldez als Barcelona-Trainer nachgefolgt war.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago