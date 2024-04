Es ist das vorgezogene Finale zwischen Rekordsieger Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City, das sich am Dienstag (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2!) als Viertelfinalhinspiel der Fußball-Champions-League tarnt. „Es wird hart, aber wenn man Champion sein will, muss man City schlagen. Es wird ein großartiges Viertelfinale“, versprach Real-Coach Carlo Ancelotti. Parallel dazu prallen Arsenal und die Bayern aufeinander – ein Duell, das nicht zuletzt für Salzburg von großem Interesse ist.

Sollten die Bayern Arsenal ausschalten, hätte Salzburg das Ticket für die Club-WM 2025 im Sommer 2025 in den USA sicher. Nur falls Arsenal die Champions League gewinnt, würden die Salzburger noch um die historische Teilnahme umfallen. Ob sich die Bullen derzeit auf die Münchner verlassen können, scheint allerdings fraglich. Nach der Niederlage gegen Dortmund und dem blamablen 2:3 gegen Heidenheim sind die Gäste in London klarer Außenseiter.

Die Königsklasse ist auch de facto die letzte Titelchance für Konrad Laimer und Co. Maximilian Eberl fehlt für einen Leistungsschub auf Knopfdruck allerdings ein bisschen die Fantasie. „Zu hoffen, das ist jetzt Arsenal, das ist jetzt Champions League und da straffen wir uns, das wird so einfach nicht funktionieren“, sagte der Sportvorstand vor dem Abflug auf die Insel. Als kleiner Mutmacher diente am Wochenende allenfalls, dass die in Heidenheim angeschlagen fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sane und Kingsley Coman im Emirates Stadium wieder dabei sein könnten.

„Wir werden wieder alles geben“, versprach Veteran Thomas Müller den Bayern-Fans. Auf die Unterstützung der eigenen Anhänger werden Harry Kane und Co. in London jedoch wegen des Ausschlusses der Bayern-Fans durch die UEFA wegen Pyrotechnik-Vergehen verzichten müssen. „Wir haben aktuell in vielen Momenten nicht den Punch, um Ergebnisse zu machen. Trotzdem haben wir noch die Champions League“, lautete Müllers Durchhalteparole vor dem Spiel gegen Englands neuen Tabellenführer, der die große Chance hat, erstmals seit 15 Jahren wieder ins CL-Halbfinale vorzustoßen.

Ancelotti: „Haben genug Qualität, um mitzuhalten“

Arsenals Premier-League-Rivale Manchester City, in der Tabelle einen Punkt hinter den Gunners Dritter, nimmt es im Kracher mit Real auf (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 3!). „City ist im Moment eine der besten Mannschaften in Europa“, stellte Ancelotti fest. Sein CL-Titelverteidiger, der nach wie vor auf den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba verzichten muss, brauche sich freilich nicht zu verstecken. „Wir haben genug Qualität, um mitzuhalten.“

Wieder gegen Real! Guardiola: „Wird zu einer Tradition“

Für Madrid ist nicht nur die Chance auf den 15. CL-Gewinn verlockend, sondern auch die Gelegenheit zur Revanche. 2023 fertigte ManCity die Königlichen im Halbfinal-Rückspiel mit 4:0 ab (gesamt 5:1) und stemmte später den Pokal in die Höhe. „Wir haben ohne Courage, ohne Persönlichkeit gespielt. Das sind die beiden fundamentalen Aspekte für diese Spiele, und das hat uns beim letzten Mal gefehlt“, erinnerte sich Ancelotti.

In dieser Saison sei Real aber eine „andere Mannschaft“, mahnte vorsorglich City-Trainer Pep Guardiola. Das liege insbesondere an Offensivmann Jude Bellingham: „Sein Einfluss ist enorm.“ Auch er blickte einem ganz besonderem Match entgegen. „Gegen Real Madrid zu spielen ist immer eine große Herausforderung, das kann niemand leugnen. Sie sind ein außergewöhnlicher Verein, und in diesem Wettbewerb können sie mit ihrer Erfahrung aus der Vergangenheit viele Dinge kontrollieren“, sagte der Spanier.

Ancelotti erwartet sich aber nicht nur aufgrund der großen Namen eine interessante Auseinandersetzung. „Das ist ein sehr attraktives Spiel für die Fußballwelt, denn es stehen sich zwei Teams gegenüber, die sich nicht ähnlich sind, weil sie beide unterschiedlich spielen, aber sie haben beide große Qualität. Es wird taktisch gesehen ein großes Spiel werden.“

(APA).

Beitragsbild: Imago.