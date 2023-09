Gipfeltreffen zwischen Leipzig und Bayern: Die Deutsche Bundesliga am Samstag live & exklusiv bei Sky

Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten vom „tipico Topspiel der Woche“ aus der Red Bull Arena in Leipzig

„Matchplan“ am Donnerstag um 20:00 Uhr: Sky Experte Peter Stöger vertritt RB Leipzig, Markus Babbel präsentiert seinen Plan aus Sicht der Bayern

Exklusiv mit Sky Q: RB Leipzig – FC Bayern, VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC – FC St. Pauli in UHD/HDR, das Topspiel Leipzig gegen Bayern zusätzlich in Dolby-Atmos®

„Sky90“ am Sonntagabend ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga u. a. mit Holger Badstuber, Perry Bräutigam und Sky Experte Lothar Matthäus

Sky überträgt 2023/24 alle 200 Samstagspartien der Bundesliga live und exklusiv

Streame die Deutsche Bundesliga mit dem Sky-X-Traumpass

Am Wochenende steht in der Deutschen Bundesliga ein absolutes Spitzenspiel an. Tabellenführer FC Bayern mit Konrad Laimer gastiert am Samstagabend bei Verfolger RB Leipzig mit Xaver Schlager, Nicolas Seiwald & Christoph Baumgartner – die Leipziger weisen mit zwölf Punkten nur einen Zähler weniger auf als die Münchner. Es ist auch für Neo-Bayern Sportdirektor Christoph Freund ein spezielles Spiel, schließlich kennt er Schlager, Seiwald und Trainer Marco Rose noch bestens aus Salzburg-Zeiten. Sky überträgt das Topspiel live & exklusiv.

RB Leipzig gegen den FC Bayern im „tipico Topspiel der Woche“

Unter der Woche sind beide Teams in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen, nun treffen sie am 6. Spieltag der Deutschen Fußball Bundesliga direkt aufeinander. FCB-Trainer Thomas Tuchel plagen derweil weiterhin Personalsorgen. Beim ungefährdeten 4:0-Sieg über Preußen Münster brach sich Serge Gnabry den Unterarm und fällt nun wochenlang aus. Mit Kim, dem Ex-Salzburger Upamecano und de Ligt standen zudem alle drei etatmäßigen Innenverteidiger nicht zur Verfügung. Dass der deutsche Rekordmeister gegen die starke Offensivkraft Leipzigs eine stabile Defensive benötigen wird, weiß er spätestens seit vergangenem Supercup, den Leipzig mit 3:0 für sich entschied. Der damalige dreifache Torschütze und überragende Mann auf dem Platz, Dani Olmo, laboriert allerdings weiterhin an den Folgen einer Kniestauchung, so dass die Elf von Ex-Salzburg Coach Marco Rose ohne ihren Spielmacher auskommen muss.

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus der Red Bull Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Bereits am Donnerstagabend widmet sich außerdem „Matchplan“ um 20:00 Uhr der Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Peter Stöger RB Leipzig, während Markus Babbel seinen Plan aus Sicht der Bayern präsentiert.

Am Samstag stimmen ab 14:00 Uhr Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen im „tipico Countdown“ auf die Spiele des Nachmittags ein. Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

2. Liga: Spitzenspiel Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag- und Hertha BSC gegen FC St. Pauli am Samstagabend

Zur Sache geht es auch am 8. Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga, der am Freitag mit einem Spitzenspiel eröffnet wird. Der Hamburger SV empfängt den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und könnte mit einem Sieg an den Gästen vorbeiziehen. Allerdings kriselt es beim HSV – der am Freitag seinen 136. Geburtstag feiert – gewaltig: Gegen die Aufsteiger aus Elversberg und Osnabrück setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Folge. F95-Trainer Daniel Thioune, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, wird alles dafür tun, seinen ehemaligen Arbeitgeber vor noch größere Probleme zu stellen. Lachender Dritter könnte derweil der Zweitplatzierte FC St. Pauli sein, der tags darauf ins Berliner Olympiastadion zu Hertha BSC reist.

Alles rund um die Deutsche Bundesliga mit „Guten Morgen Fans!“, „Highlights XXL“, „Sky90“, „Matchplan“, „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ und „Glanzparade“

Der Samstag der Deutschen Bundesliga wird wie immer seit dieser Saison von „Guten Morgen Fans!“ eröffnet, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News. Die neue Sendung wird an jedem Wochenende der Deutschen Bundesliga am Samstag- und Sonntagvormittag auf den anstehenden Fußball- und Sporttag einstimmen, jeweils von 9:00 bis 10:00 Uhr und danach wieder ab 11:00 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Deutschen Bundesliga live. Fußballfans können ab sofort ihren Samstag in der Deutschen Bundesliga hier beginnen, dann nahtlos in die Live-Übertragungen der 2. Deutschen Bundesliga und Deutsche Bundesliga übergehen und mit den Topspielen beider Ligen abrunden.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Programm der Deutschen Bundesliga. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund gezeigt wird.

Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen beider Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt, ab 17:30 Uhr die von SV Darmstadt 98 gegen Werder Bremen sowie ab 19:30 Uhr die von SC Freiburg gegen FC Augsburg.

Um 18´:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“, in der unter anderem Holger Badstuber, Perry Bräutigam und Sky Experte Lothar Matthäus zu Gast sein werden.

Komplettiert wird der Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga bei Sky

Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit RB Leipzig (Peter Stöger) – FC Bayern (Markus Babbel) auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

21:30 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Babak Rafati“ auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15:15 Uhr: VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: 1. FC Köln – VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: 1. FC Heidenheim – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ RB Leipzig – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel Hertha BSC gegen FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News

13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ SV Darmstadt 98 – Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga

18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga

19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit SC Freiburg – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga

23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago