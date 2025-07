Der am Sonntag beginnende Giro d’Italia der Frauen wird von zwei Österreicherinnen bestritten.

Christina Schweinberger und Carina Schrempf stehen beide im Aufgebot ihres belgischen Fenix-Teams um Kapitänin Yara Kastelijn. Als Titelverteidigerin geht Elisa Longo Borghini (Team UAE) an den Start.

Die Strecke führt an acht Tagen von Bergamo nach Imola. Bergankünfte warten in Aprica (2. Etappe), Valdobbiadene (4.) und am Monte Nerone (7.).

