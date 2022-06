Girona hat zum zweiten Mal nach 2017 den Aufstieg ins spanische Fußball-Oberhaus geschafft.

Die Katalanen entschieden die Play-offs um den letzten Aufstiegsplatz dank eines 3:1-Auswärtssiegs gegen Teneriffa am Sonntag für sich und begleiten Almeria und Real Valladolid in LaLiga. Das Trio ersetzt in der kommenden Saison Granada, Levante und Alaves.

