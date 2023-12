Girona schlägt Alaves und übernimmt Tabellenführung

Das Sensationsteam aus Girona liefert sich an der Spitze der LaLiga weiter ein Duell mit Real Madrid.

Die Mannschaft von Trainer Michel besiegte am Montag zu Hause Deportivo Alaves mit 3:0 (2:0) und übernahm wieder Platz eins in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Girona führt zwei Punkte vor Real Madrid, bei dem sich am Vortag ÖFB-Teamkapitän David Alaba gegen Villarreal (4:1) schwer verletzt hatte. Der drittplatzierte FC Barcelona liegt schon neun Punkte zurück.

Tore von Artem Dovbyk (23., 59./Elfmeter) und Portu (42.) brachten Girona den achten Sieg in den jüngsten neun Partien.

(APA) / Bild: Imago