Giroud-Doppelpack: Milan fertigt Cagliari ab

via Sky Sport Austria

Der AC Milan hat am 2. Spieltag der Serie A einen souveränen 4:1-Sieg gegen Cagliari Calcio gefeiert.

Die “Rossoneri” gingen dank Sandro Tonali (12.) früh in Führung, den Gästen gelang allerdings wenige Minuten später (15.) der Ausgleich. Brahim Diaz (17.) stellte kurze Zeit später auf 2:1, ehe Neuzugang Olivier Giroud (24. bzw 43. Elfmeter) das Spiel noch im ersten Durchgang entschied. Milan ist mit zwei Siegen in zwei Spielen makellos in die neue Saison gestartet.

Im zweiten Abendspiel traf der AS Rom auswärts auf Aufsteiger Salernitana. Die Römer gewannen ebenfalls souverän mit 4:0. Damit ist die Mannschaft von Jose Mourinho ebenso wie Milan mit sechs Punkten an der Tabellenspitze.

Bild: Imago