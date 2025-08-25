Gkezos unterstützt Horvath: „Schiedsrichter sollen weniger sensibel werden“
Ex-Klagenfurt-Spieler Kosmas Gkezos hat sich auf „X“ zu den Aussagen von LASK-Kapitän Sascha Horvath in Richtung Schiedsrichter Julian Weinberger geäußert.
Für die Worte – „Das ist ein Wahnsinn, was er da pfeift, er soll die Augen aufmachen!“ – soll Horvath laut dem LASK die zweite Gelbe Karte bei der 0:3-Niederlage gegen Red Bull Salzburg gesehen haben. Gkezos, der der insgesamt 83 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga absolvierte, stärkt seinem ehemaligen Gegenspieler nun den Rücken.
„Sascha ist einer der besten Typen der Liga. Er beleidigt nie und redet immer mit Respekt, toller Typ“, schreibt der 33-Jährige Verteidiger, der nach dem Abstieg von Klagenfurt zu Kallithea in die zweithöchste Spielklasse Griechenlands wechselte.
Weiters richtet sich Gkezos auch an die Unparteiischen: „Julian auch aber generell sollten die Schiedsrichter ein bissl weniger sensibel werden.“
Der LASK hat mittlerweile beim Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga eine Überprüfung der Gelb-Roten Karte beantragt.
