Gladbach beendet Negativ-Serie – Stuttgart verlässt letzten Tabellenrang

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie hat Borussia Mönchengladbach den Negativlauf in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke bezwang am Sonntag den VfL Wolfsburg mit 2:0, blieb aber mit nun 35 Punkten weiterhin auf den zehnten Rang. Der VfB Stuttgart gab mit einem verdienten 3:2-Sieg beim VfL in Bochum die Rote Laterne ab.

Vor 51.127 Zuschauern im Borussia Park erzielten Nathan Ngoumou (34.) und Marcus Thuram (63.) die Treffer für die Gastgeber. Erstmals seit dem 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München konnte die Mannschaft wieder einen Punkte-Dreier bejubeln. Mit Hannes Wolf (ab 69.) und Stefan Lainer (76.) wurden bei den Heimischen zwei Österreicher eingetauscht. Bei Wolfsburg musste Trainer Niko Kovac auf den gelbgesperrten Patrick Wimmer verzichten.

Sebastian Hoeneß feierte bei seiner Bundesliga-Premiere als Stuttgart-Trainer einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Dadurch verließen die Stuttgarter den letzten Tabellenplatz und zogen Konkurrent Bochum wieder tiefer ins enge Rennen um den Klassenerhalt hinein. Drei Punkte liegt der VfB noch hinter dem Revier-Club.

Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals erzielten Hiroki Ito (14.), Serhou Guirassy (60.) und Josha Vagnoman (63.) die Tore für den VfB, der nach 23 Liga-Auswärtsspielen in Serie ohne Sieg mal wieder auf fremdem Platz gewann. Der Österreicher Kevin Stöger traf per Foulelfmeter für Bochum zum 1:1 (58.), im Finish sorgte Philipp Hofmann (85.) noch mal für Spannung. Zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.