Gladbach gegen Bayern & BVB gegen Köln: Der Bundesliga-Samstag live bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer Aufsteiger Köln am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen Bayern München mit Konrad Laimer gegen Borussia Mönchengladbach – ab 15:00 Uhr live

Am Flutlicht-Freitag trifft Werder Bremen auf Union Berlin – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Sieh die Deutsche Bundesliga mit Sky Stream live!

Kommenden Samstag empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer nach der Niederlage im Klassiker Aufsteiger Köln. Die Borussen stehen aktuell nur noch auf dem vierten Tabellenplatz – gegen die Kölner soll direkt wieder ein voller Erfolg her. Das „Tipico Topspiel der Woche“ ist neben der regulären Übertragung auch in UHD zu sehen.

Zuvor treffen die ungeschlagenen Bayern mit Konrad Laimer auf Borussia Mönchengladbach. Während die Münchner in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend noch keine Punkte abgeben mussten, stehen die Gladbacher mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Gelingt dem Team von Eugen Polanski eine Überraschung gegen den amtierenden Meister?

Ebenfalls am Samstag ist Christian Ilzer mit Hoffenheim im Einsatz – der Gegner heißt Heidenheim. Gegen den Vorletzten der Tabelle möchte Ilzer mit seinem Team den zweiten Sieg in Folge feiern. Für RB Leipzig geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Nach dem Doppelpack von Christoph Baumgartner gegen den HSV wollen Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und ihre Teamkollegen die ungeschlagene Serie fortsetzen.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Werder Bremen und Union Berlin

Am Freitag trifft Werder Bremen mit Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll auf Union Berlin mit Leopold Querfeld. Die Bremer mussten sich am vergangenen Spieltag trotz zweimaliger Führung mit einem Unentschieden gegen Heidenheim begnügen, während die Berliner gegen Mönchengladbach siegreich waren. Kann sich das Österreicher-Trio mit Bremen durchsetzen – oder triumphiert Leopold Querfeld mit dem Hauptstadtklub? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Hamburger SV – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC Augsburg – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Foto: Imago