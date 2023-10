Gladbach-Legionär Wolf zieht sich Knieverletzung zu

Gladbach-Legionär Hannes Wolf hat sich während der Ligapause eine Knieverletzung zugezogen.

Wie die Borussia mitteilte, erlitt der 24-Jährige am letzten Donnerstag im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden einen Meniskuriss im rechten Knie. Wolf wurde bereits am vergangenen Wochenende erfolgreich operiert.

Der Offensivspieler wird den Gladbachern damit vorerst nicht zur Verfügung stehen. Aktuell befindet sich Wolf schon in Physiotherapie, am kommenden Montag beginnt der Österreicher seine Reha in Mönchengladbach.

Wolf absolvierte in der aktuellen noch kein Pflichtspiel für den Bundesligisten. Am 27. Mai stand der 24-Jährige zuletzt in einem Pflichtspiel auf dem Feld. Unter Neo-Coach Gerardo Seoane spielt er keine Rolle. Wolfs Vertrag in Gladbach läuft im Sommer 2024 aus.

