Gladbach verteidigt Platz drei – Union ohne Chance

Symbolisch: Gladbach-Stürmer Marcus Thuram geht nach seinem Treffer gegen Union Berlin auf die Knie und sendet damit ein klares Zeichen gegen Rassismus und die jüngst geschehene Polizeigewalt in die Welt. #SkyBuli #Bundesliga #Thuram #GeorgeFloyd #JusticeForGeorgeFloyd #BMGFCU