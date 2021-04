Gladbach will Hütter offenbar um jeden Preis

via

In die Trainersuche bei Borussia Mönchengladbach kommt immer mehr Bewegung: Wie die “Bild” nun berichtet, ist Eintracht-Trainer Adi Hütter der neue Favorit auf die Nachfolge von Marco Rose.

Demnach haben die Gladbacher Hütter bereits ein konkretes Angebot vorgelegt und sollen auch bereit sein, für den Österreicher tief in die Tasche zu greifen. Hütter besitzt in seinem bis 2023 laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, den Verein vorzeitig zu verlassen.

Ein Verein, der in der kommenden Saison nicht an der Champions League teilnimmt, müsste für Hütter 7,5 Millionen Euro bezahlen. Ein Verein, der sich für die Königsklasse qualifiziert hat, würde sogar 10 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen.

Hütter wäre teuerster Bundesliga-Trainer

Ob Champions League oder nicht: Hütter würde bei einem vorzeitigen Abschied in jedem Fall Marco Rose als teuersten Trainer der deutschen Bundesliga ablösen. Rose wechselt zur neuen Saison für fünf Millionen Euro von Gladbach zu Dortmund.

Hütter, der sich zu den Gerüchten auf “Bild”-Nachfrage nicht äußern wollte, mache sich Gedanken über seine sportliche Perspektive in Frankfurt. Auch der Umbruch in Führungsebene mit dem Abschied von Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner spiele bei Hütter eine Rolle.

Hütter wechselte 2018 von den Young Boys Bern nach Frankfurt und führte die Eintracht 2019 bis ins Europa-League-Halbfinale, wo man nur knapp an Chelsea scheiterte. In dieser Saison stehen die Frankfurter nach 26 Runden auf Platz vier in der Tabelle und haben gute Aussichten auf die Champions-League-Qualifikation.

