Glänzt Everton auch gegen Liverpool? Der komplette 5. Premier-League-Spieltag mit dem Merseyside-Derby live und exklusiv bei Sky

Match of the Week“ zwischen Everton und Liverpool am Samstag ab 13:00 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Premier-League Experte Raphael Honigstein

Alle zehn Partien am Wochenende live und exklusiv, darunter auch Manchester City gegen FC Arsenal am Samstag ab 18:20 Uhr und Leicester City gegen Aston Villa am Sonntag ab 20:05 Uhr

Wien, 16. Oktober 2020 – Die Premier League kehrt am morgigen Samstag aus der zweiwöchigen Länderspielpause zurück. Höhepunkt des fünften Spieltags ist dabei das Merseyside-Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool. Das Team von Carlo Ancelotti ist das Premier League Team der Stunde und konnte alle vier Ligaspiele zum Start gewinnen. Allen voran der Ex-Bayern-Spieler James Rodriguez, der ablösefrei von Real Madrid verpflichtet wurde, konnte dabei überzeugen. Jetzt wartet der Stadtrivale und aktuelle Meister FC Liverpool auf die Toffees. Das Team von Jürgen Klopp erlebte am vierten Spieltag ein 2-7 Fiasko bei Aston Villa und setzt am Wochenende auf Wiedergutmachung.

Am Samstag ab 13:00 Uhr überträgt Sky das Merseyside-Derby als „Match of the Week”. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Premier-League-Experte Raphael Honigstein werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren. In „What a strike!“ analysieren Schmidt-Sommerfeld und Honigstein dann die Ereignisse beim Topspiel und geben einen Ausblick auf den restlichen Spieltag.

Insgesamt überträgt Sky auch am 5. Spieltag wieder alle zehn Spiele live und exklusiv. Der FC Chelsea spielt am Samstag gegen Southampton (15:50 Uhr), gefolgt vom zweiten Topspiel des Tages Manchester City gegen FC Arsenal (18:20 Uhr). Zum Abschluss des Tages trifft Newcastle United auf Manchester United (20:50 Uhr).

Am Sonntag überträgt Sky ab 12:50 Uhr, zunächst die Partie zwischen Sheffield United und FC Fulham, dann Crystal Palace gegen Brighton & Hove Albion (14:55 Uhr) und anschließend Tottenham Hotspur gegen West Ham United (17:20 Uhr).

Besondere Aufmerksamkeit liegt am späten Sonntagabend (ab 20:05 Uhr auf Sky) auf dem Duell zwischen Leicester City und Aston Villa. Aktuell treffen hier der Zweit- und Drittplatzierte aufeinander. Insbesondere Aston Villa machte zuletzt durch den Kantersieg gegen den FC Liverpool Furore.

Komplettiert wird der Spieltag am Montag mit den Begegnungen zwischen West Bromwich Albion und FC Burnley (ab 18:20 Uhr) sowie Leeds United gegen Wolverhampton Wanderers (20:50 Uhr).

Der 5. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky:

Samstag:

13:00 Uhr: „Match of the Week“ FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1

Moderation/Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, Raphael Honigstein

15:30 Uhr: “What a strike!“

15:50 Uhr: FC Chelsea – FC Southampton live auf Sky Sport 1

18:20 Uhr: Manchester City – FC Arsenal live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: Newcastle United – Manchester United live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:50 Uhr: Sheffield United – FC Fulham live auf Sky Sport 1

14:55 Uhr: Crystal Palace – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

17:20 Uhr: Tottenham Hotspur – West Ham United live auf Sky Sport 1

20:05 Uhr: Leicester City – Aston Villa live auf Sky Sport 1

22:15 Uhr: „Kompakt“, 5. Spieltag

Montag:

18:20 Uhr: West Bromwich Albion – FC Burnley live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: Leeds United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1