Glasgow Rangers präsentieren neuen Coach

Die Glasgow Rangers haben einen Nachfolger für den entlassenen Chefcoach Giovanni van Bronckhorst gefunden.

Der 42-jährige Michael Beale ist ab sofort neuer Trainer des schottischen Traditionsklubs. Der Engländer wechselt von den Queens Park Rangers zum Europa-League-Finalisten. Beale arbeitete bereits zwischen 2018 und 2021 als Co-Trainer von Steven Gerrard bei den Rangers.

Michael Beale is the 18th manager of Rangers with the club delighted to confirm his appointment today.

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 28, 2022