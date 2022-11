Glasgow Rangers trennen sich von Trainer van Bronckhorst

Die Glasgow Rangers haben nach einer bisher für die eigenen Ansprüche mäßig verlaufenen Saison Trainer Giovanni van Bronckhorst entlassen, wie sie am Montag bekanntgaben. Die Rangers liegen in der Scottish Premiership zwar an zweiter Stelle, haben aber bereits neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und Glasgower Stadtrivalen Celtic Glasgow.

Der Niederländer Van Bronckhorst war erst vor knapp einem Jahr Liverpool-Legende Steven Gerrard gefolgt, nachdem dieser von dem Birminghamer Premier League-Club Aston Villa abengagiert worden war. Der 47-jährige Niederländer führte die Rangers daraufhin bis in das Finale der UEFA Europa League, wo die Schotten Eintracht Frankfurt erst im Elfmeterschießen unterlagen, und gewann in der vergangenen Saison auch den schottischen Cup mit seinem Team.

Unter Van Bronckhorst, früher selbst Spieler der Rangers, qualifizierten sich die Glasgower auch zum ersten Mal in zwölf Jahren für die Champions League, wo sie aber mit sechs Niederlagen in ebensovielen Spielen untergingen. Damit waren sie das erste schottische Team, das alle Gruppenspiele verlor, und wiesen dabei die schlechteste Tordifferenz in drei Dekaden Champions League aller jemals teilnehmenden Vereine in der Gruppenphase auf. Wesentlich dazu trug unter anderem eine 1:7-Heimniederlage gegen den FC Liverpool bei.

„Leider haben die Resultate und die Leistungen in den vergangenen Monaten die Erwartungen nicht erfüllt und die Entscheidung, den Vertrag des Managers aufzulösen, wurde vom Vorstand getroffen“, teilten die Rangers in einem Statement mit. „Die Suche nach dem neuen Manager ist gestartet.“

(APA)

Bild: Imago