Glasner bleibt trotz Spekulationen um Kolo Muani gelassen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner geht mit den Spekulationen über einen Wechsel von Stürmer-Senkrechtstarter Randal Kolo Muani in der nächsten Saison zum deutschen Fußball-Meister Bayern München gelassen um.

„Ich mache mir keine Gedanken, was im Sommer sein wird“, sagte der 48-jährige Oberösterreicher vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim Spitzenreiter in München. „Kolo ist bei uns gut aufgehoben, schauen wir einmal, was passiert.“

Der französische Vizeweltmeister habe aber die Fähigkeit, bei einem Topclub zu spielen. „Wir haben nicht so viel Geld wie die Bayern“, meinte Glasner. Er freue sich aber, dass das Management des 24-jährigen Angreifers sich so klar dazu bekannt habe, dass Kolo Muani zunächst in Frankfurt bleiben solle, um „nachhaltig performen“ zu können. Der Mittelstürmer war Anfang der Saison vom französischen Erstligisten FC Nantes in die Mainmetropole gekommen und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Eine Ausstiegsklausel ist im Kontrakt nicht enthalten.

(APA)/Bild: Imago