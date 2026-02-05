„Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation“ – Die Premiere am Samstag

Filmemacher Marcus Klimmer begleitete Oliver Glasner eine Woche lang in London und liefert exklusive Einblicke in Denken, Wirken und Alltag des Crystal-Palace-Trainers

Wien, 5. Februar 2026 – Oliver Glasner zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballtrainern der Gegenwart. Spätestens mit dem FA-Cup-Sieg mit Crystal Palace gegen Pep Guardiolas Manchester City, dem ersten großen Titel der Klubgeschichte der Eagles, hat sich der Oberösterreicher endgültig einen Namen auf der internationalen Fußballbühne gemacht. Bereits zuvor sorgte Glasner mit dem sensationellen UEFA-Europa-League-Triumph 2022 mit Eintracht Frankfurt für Aufsehen. Sky Sport Austria widmet dem Erfolgstrainer eine exklusive Dokumentation, die am Samstag Premiere feiert.

Für das Porträt des gebürtigen Salzburgers war Sky Sport Austria Filmemacher Marcus Klimmer eine Woche lang an der Seite von Oliver Glasner in London und dokumentierte den Alltag des Crystal-Palace-Trainers aus nächster Nähe. Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Bild von Glasners Arbeitsweise, seinem Führungsstil und seinem Standing im englischen Fußball.

Die Sky Seher:innen erleben Oliver Glasner dabei nicht nur am Trainingsgelände, sondern auch in seinem unmittelbaren Umfeld. An seiner Seite steht Co-Trainer Michael Angerschmid, der Glasner seit Jahren begleitet und als enger Vertrauter eine zentrale Rolle in dessen täglicher Arbeit einnimmt. Die Dokumentation zeigt die Dynamik dieses Trainerduos ebenso wie die akribische Detailarbeit, die Glasners sportlichen Erfolg ausmacht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der besonderen Beziehung zwischen Trainer und Anhänger. Für den Film drehte das Sky Team unter anderem mit eingefleischten Crystal-Palace-Fans in einem Londoner Pub und fing die Wahrnehmung und Wertschätzung ein, die Oliver Glasner bei den Fans seines Vereins genießt. Auch Street-Art-Künstler und Comic-Zeichner beschäftigen sich mit dem österreichischen Erfolgstrainer. Authentische Stimmen aus dem direkten Umfeld des Klubs runden das Porträt eines Trainers ab, der in London längst seine Spuren hinterlassen hat.

„Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation“ ist zugleich der Auftakt einer neuen Sky Sport Austria Dokumentationsreihe. In den kommenden Monaten wird Sky weitere österreichische Fußballtrainer und -spieler im Ausland besuchen und sie über mehrere Tage hinweg begleiten, um ihren Alltag, ihre Herausforderungen und ihre Erfolge abseits der heimischen Bühne zu beleuchten.

Die Erstausstrahlung von „Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation“ erfolgt am Samstag, den 7. Februar um 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1, direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ des ADMIRAL Bundesliga Samstags.