Glasner erhält goldenes Verdienstzeichen in Oberösterreich

via

via Sky Sport Austria

Zurück an alter Wirkungsstätte hat Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Testspiel gegen den Bundesligisten LASK eine besondere Auszeichnung erhalten. Für den Europa-League-Titel der Eintracht bekam der 47-Jährige das goldene Verdienstzeichen des Bundeslandes Oberösterreich überreicht.

Im anschließenden Testspiel schickte Glasner symbolisch mit einer Ausnahme die Startelf aus dem Finale von Sevilla ins Rennen. Neuzugang Mario Götze nahm wie die anderen Neuzugänge erst einmal auf der Bank Platz. Von der Endspiel-Startelf fehlte nur Sebastian Rode, für ihn schickte Glasner Kristijan Jakic auf das Feld.

Glasner hatte vor seiner Zeit in der Deutschen Bundesliga von 2015 bis 2019 den LASK trainiert. Er führte den damaligen Zweitligisten 2017 in die ADMIRAL Bundesliga und 2019 sogar in die Qualifikation für die Europa League.

(SID) / Bild: Imago