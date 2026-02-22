„Glasner finished“ – Banner der Palace-Fans sorgt für Gesprächsstoff

Crystal-Palace-Anhänger haben zu Beginn des Premier-League-Heimspiels am Sonntag gegen Wolverhampton ihre Unzufriedenheit mit der Situation im Klub kundgetan. In der Kritik steht auch Trainer Oliver Glasner.

Im Heimsektor im Selhurst Park war ein Banner zu sehen, auf dem stand: „Chancen verpasst, Vorstand inkompetent, Fans respektlos behandelt – Glasner ist erledigt.“

Palace im Sinkflug – Glasner in der Kritik

Palace hatte vor der Partie am Sonntag nur eines der vorherigen 15 Spiele gewonnen. Glasner hatte die Fans nach Sprechchören gegen ihn beim Conference-League-Match am Donnerstag bei Zrinjski Mostar dazu aufgefordert, „demütig zu bleiben“.

Der Cheftrainer verlässt den Klub zwar am Ende der Saison, Berichte in dieser Woche deuteten jedoch darauf hin, dass sein Abgang vorgezogen werden könnte.

Glasner hatte die Kaderplanung bei Palace zuletzt mehrfach kritisiert und dabei vor allem auf den Zeitpunkt der Verkäufe von Eberechi Eze und Marc Guehi verwiesen.

Bild: Imago