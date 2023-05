Glasner hofft auf Rückkehr von Kolo Muani

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann für das Halbfinale im DFB-Pokal auf die Rückkehr von Topstürmer Randal Kolo Muani hoffen. „Es sieht wieder ganz gut aus“, sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Montag. Final werde über einen Einsatz allerdings erst am Dienstag nach dem Abschlusstraining entschieden. Kolo Muani hatte am Samstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg wegen Adduktorenbeschwerden kurzfristig passen müssen.

Evan Ndicka wird nach seiner Hüftverletzung am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Top Event – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass) gegen den VfB Stuttgart zurückkehren, auch Djibril Sow ist nach Krankheit wieder einsatzbereit. „Wir wollen nach Berlin – das ist ganz klar“, sagte Glasner: „Es ist toll, dass wir im Halbfinale stehen. Aber das ist uns zu wenig. Wir werden alle Kräfte mobilisieren. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel – und wir werden auf alles gehen.“

Zuletzt hatte die Eintracht 2018 den DFB-Pokal gewonnen. „Wir haben einige dabei, die schon am Römer waren. Wenn du das mal miterlebt hast, macht das schon ein bisschen süchtig“, erklärte der Österreicher: „Ich war gestern mit der Familie am Römer, da hab ich mir schon gesagt: ‚Wär schon geil, in ein paar Wochen wieder hier zu stehen.‘ Das ist schon einzigartig.“

Doch auf dem Weg dahin warte mit dem VfB „eine gute Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern“, führte Glasner aus. Nach neun Ligaspielen ohne Sieg hofft er auf ein Erfolgserlebnis: „Die Spieler wollen, sie machen, sie tun. Momentan ist die Tür so fest zu, dass wir uns beim Anlaufen eine Beule nach der anderen holen. Aber wir werden alles dafür tun, in Stuttgart durch die Tür zu gehen.“

Glasner: “Wir sind enttäuscht, aber müssen positiv bleiben“

(SID)

Artikelbild: Imago