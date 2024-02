Glasner-Klub Palace bindet verletzten Leistungsträger langfristig

Crystal Palace hat den Vertrag mit Cheick Doucoure vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 24-Jährige unterschrieb beim Neo-Klub von Trainer Oliver Glasner ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2029. Das gab der Verein aus der Premier League am Mittwoch offiziell bekannt.

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2022 für 22,6 Millionen Euro vom RC Lens nach Südlondon. Bislang absolvierte Doucoure 47 Partien für Crystal Palace. Seit Ende November muss er aber mit einer Achillessehnenverletzung pausieren.

Cheick Doucouré.

We are delighted to announce that Cheick Doucouré has signed a new long-term contract with the club ❤️💙

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 28, 2024