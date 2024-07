Glasner lotst Offensivspieler zu Crystal Palace

Der ehemalige Bundesliga-Profi Daichi Kamada hat sich dem Premier-League-Klub Crystal Palace angeschlossen. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag über zwei Jahre bei den Südlondonern. Dort trifft der Japaner auf Trainer Oliver Glasner, unter dem er 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann. Ein Jahr später folgte der ablösefreie Wechsel zu Lazio Rom.

Dort ist nach einer durchwachsenen Saison bereits wieder Schluss für den 27-Jährigen. In 38 Pflichtspielen steuerte der 33-malige japanische Nationalspieler lediglich vier Scorerpunkte bei. Beim Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern wurde Kamada jeweils in der Schlussphase eingewechselt.

(SID)/Beitragsbild: Imago