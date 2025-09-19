Glasner, Merseyside Derby und Arsenal gegen ManCity – der 5. PL-Spieltag live auf Sky

FC Arsenal gegen Manchester City am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD

Am Samstag der FC Liverpool gegen den FC Everton im Merseyside Derby ab 13:20 Uhr live

Danach Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei West Ham United – ab 15:50 Uhr live

Ebenfalls am Samstag das Duell zwischen Manchester United und dem FC Chelsea ab 18:20 Uhr live

Am Samstag-Nachmittag ab 15:50 Uhr „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Hauptspiel Brighton & Hove Albion gegen Tottenham Hotspur

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Alle Spiele auch mit Sky Stream verfügbar!

Nach dem Sieg im Manchester Derby geht es für Pep Guardiola und sein Team am kommenden Wochenende auswärts gegen den FC Arsenal. Die Cityzens liegen in der Tabelle drei Punkte hinter den Gunners – mit einem Sieg könnten sie vorbeiziehen. Das „Match of the Week“ gibt es ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und zusätzlich auch in UHD.

Am Samstag steht ebenfalls ein heiß umkämpftes Duell auf dem Programm: Das erste Merseyside Derby der Saison. Tabellenführer Liverpool ist in der laufenden Spielzeit noch ohne Punktverlust und will seine beeindruckende Serie gegen Everton fortsetzen. Direkt im Anschluss fordert Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner auswärts West Ham United, ehe am Abend Manchester United und der FC Chelsea aufeinandertreffen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 5. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Liverpool– FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: West Ham United – Crystal Palace live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Manchester United – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: AFC Bournemouth – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: AFC Sunderland – Aston Villa live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

